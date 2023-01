Roma: Campidoglio, Christmas world saluta le festività con evento solidale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A suggellare l'importanza di questa giornata è stata eccezionalmente prevista la partecipazione della Fanfara dei Carabinieri. Christmas World, oltre ad essere stato aperto gratuitamente per tutta la sua durata a tutti i diversamente abili, ha avuto il piacere e l'onore di collaborare e sostenere associazioni no profit, enti istituzionali, culturali ecclesiastici e scolastici. Nello specifico quest'anno è stata dedicata un'attenzione particolare ad ospiti che vivevano situazioni di disagio sociale a cui sono stati destinati oltre 10.000 ticket omaggio per donare loro un momento di spensieratezza, la libertà di viaggiare con la fantasia e atterrare in un mondo in cui meravigliarsi e condividere un sorriso. Molto apprezzata l'iniziativa in collaborazione con la Guardia di Finanza tesa ad avvicinare i bambini alle forze dell'ordine in maniera divertente e collaborativa e quella con l'Assessorato allo Sport, Moda ed Eventi che ha accolto i giovani della Federazione Italiana Rugby per sostenerli in un percorso di avvicinamento a questo nobile sport. (Com)