Epifania: Roma, a piazza Navona arriva Befana con vigili del fuoco, Gualtieri "bellissima festa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Questa mattina nella cornice di Piazza Navona la Befana è arrivata per donare ai più piccoli regali, dolci e tanti sorrisi. Calandosi dalla Chiesa di S.Agnese in Agone aiutata dall'autoscala dei Vigili del fuoco, la befana è stata accolta da migliaia di bambini. L'evento, unico fino ad ora, ha visto la presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e del comandante dei Vigili del fuoco di Roma, Alessandro Paola. "Una bellissima festa a Piazza Navona con l'arrivo della Befana sulla sua scopa, per la gioia dei più piccoli. Giochi, spettacoli, dolci, caramelle e soprattutto tanta allegria, per una delle tradizioni più amate della nostra città. Buona Epifania a tutte e a tutti", dichiara il sindaco Gualtieri.(Rer)