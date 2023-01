Lombardia 2023: alla "Befana dei clochard" la prima "foto di gruppo" dei tre candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima “foto di gruppo” tra i candidati alla presidenza della Regione Lombardia: il presidente uscente Attilio Fontana, il candidato del Pd e M5s Pierfrancesco Majorino e la candidata con una lista civica sostenuta dal Terzo polo, Letizia Moratti. L’occasione è stata la Befana del clochard", il tradizionale pranzo stellato organizzato dai City Angels all'hotel Principe di Savoia di Milano a cui partecipano, come camerieri, i tre candidati alla presidenza della Regione Lombardia. Rispondendo a chi gli ha fatto notare che si tratta del primo incontro con tutti e tre i candidati, Fontana ha sottolineato che “oggi è la presenza di tutte le persone che vogliono dimostrare vicinanza a chi ha bisogno di sentirsi un attiMino assistito. Oggi siamo a fare un'iniziativa di solidarietà, lasciamola stare un po' la politica, se no si cerca di sfruttare anche politicamente una cosa che tale non deve essere”. Anche Letizia Moratti si è sottratta ai commenti politici: “Oggi siamo qua per un motivo sociale, siamo qua per le persone che hanno bisogno e per servirle. Quindi lascerei la campagna elettorale fuori da questa giornata” ha detto a chi le ha chiesto se avrebbe fatto la foto di gruppo. “Le foto insieme non servono molto - ha invece commentato Majorino - nel senso che lo possiamo anche fare, a me fa sempre piacere, ma mi piacerebbe fare un dibattito assieme, però purtroppo Fontana fino adesso non ha voluto”. Anche Majorino ha sottolineato che quello di oggi “non è un un confronto elettorale, questa è un’occasione nella quale siamo qui con grande sobrietà per aiutare chi è in difficoltà ci devono essere altri momenti di confronto pubblico”. (Rem)