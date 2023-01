Messico: scontri dopo l'arresto del figlio de "El Chapo", morti due agenti e ferite 18 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno due agenti di polizia sono morti ed altre 18 persone sono rimaste ferite in vari scontri che si stanno svolgendo nello stato messicano di Sinaloa, dopo che le autorità messicane hanno arrestato Ovidio Guzmán, alias 'El Ratón', figlio dell'ex leader del cartello di Sinaloa , il narcotrafficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Il bilancio è stato reso noto dal governatore di Sinaloa, Rubén Rocha Moya, che parlando ai giornalisti ha ritenuto “molto probabile” che tra i feriti ci siano membri della criminalità organizzata. Rocha ha chiesto ai residenti delle zone di non uscire di casa, per proteggersi da chi è armato e annunciando al contempo la sospensione delle lezioni scolastiche e la chiusura degli uffici amministrativi. In questo contesto il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha riferito che l'operazione contro la criminalità organizzata è in corso a Culiacán, la città più popolosa di Sinaloa, senza fornire ulteriori dettagli. Da parte sua, la compagnia aerea Aeroméxico ha temporaneamente cancellato i collegamenti aerei da e per Ciudad Obregón, nello stato nord-occidentale di Sonora. L'Agenzia federale per l'aviazione civile ha confermato che due velivoli sono stati colpiti da proiettili volanti: il primo apparteneva alla compagnia Aeromexico, il secondo ad un velivolo dell'aeronautica militare messicana. (segue) (Mec)