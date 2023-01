Pensioni: Berlusconi, arrivare a minime di mille euro per fine legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna aumentare anche le pensioni per gli anziani. Con al legge di Bilancio abbiamo iniziato, 600 euro per gli oltre 75enni, bisogna andare avanti affinché a fine legislatura si arrivi per le minime ai mille euro". Lo ha detto Silvio Berlusconi in una intervista a Newsmediaset.(Rin)