Usa-Cina: Sullivan, evitare rischio di conflitto militare su Taiwan con "responsabilità" e "coordinamento alleati"

- Se esiste un rischio di un potenziale conflitto militare fra Stati Uniti e Cina per la questione di Taiwan, si tratta di uno scenario che puo' essere evitato lavorando "con responsabilità" e "in coordinamento con gli alleati". Lo ha dichiarato il consigliere Usa per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, il quale rispondendo ad un'intervista di Steve Inskeep del programma "Morning Edition" ha tuttavia riconosciuto che raggiungere questo risultato richiederà un "duro lavoro". "Esiste il rischio di conflitto rispetto a Taiwan, ma credo che con una gestione responsabile possiamo garantire che questa eventualità non si verifichi mai. E questa è la nostra responsabilità", ha detto Sullivan, spiegando che un approccio costruttivo richiederà da un lato di "rispettare gli impegni del Taiwan Relations Act, che da 40 anni afferma che forniremo articoli difensivi a Taiwan", dall'altro di esercitare "diplomazia diretta con la Repubblica popolare cinese". Per Sullivan è necessario rendere il tema "una priorità per garantire che non ci sia una guerra per lo Stretto di Taiwan". (segue) (Was)