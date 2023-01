Usa-Cina: Sullivan, evitare rischio di conflitto militare su Taiwan con "responsabilità" e "coordinamento alleati" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 23 dicembre, la Cina ha esortato gli Stati Uniti a smettere di testare la sua "linea rossa" su Taiwan, che Pechino considera parte del suo territorio. "Gli Stati Uniti devono prendere sul serio le legittime preoccupazioni della Cina, smettere di contenere e sopprimere lo sviluppo della Cina, e in particolare smettere di usare tattiche per sfidare costantemente la linea rossa della Cina", ha affermato il ministero degli Esteri cinese in una nota. Il presidente cinese Xi Jinping ha sollevato la questione di Taiwan con l'omologo statunitense Joe Biden durante il loro incontro al vertice del G20 a Bali nel novembre 2022. Ha ribadito che la questione di Taiwan è "l'essenza stessa degli interessi fondamentali della Cina" e la "prima linea rossa" negli accordi bilaterali. (Was)