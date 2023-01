Trasporti: Fd'I, al via la petIzione contro l'aumento del prezzo dei biglietti del tpl a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende avvio oggi la petizione online di Fratelli d'Italia contro il rincaro dei biglietti Atm voluto dalla giunta di centrosinistra di Sala che entrerà in vigore da lunedì 9 gennaio. "Parafrasando un vecchio motto si potrebbe dire "L'Epifania...i soldi dei milanesi si porta via" - commentano Romano La Russa, assessore regionale, vicecoordinatore regionale e membro del direttivo nazionale di Fratelli d'Italia, Stefano Maullu, deputato e coordinatore milanese di Fd'I e Riccardo Truppo, capogruppo di Fd'I al consiglio comunale di Milano - La giunta di sinistra guidata da Beppe Sala mette ancora una volta le mani nelle tasche dei milanesi con un aumento del ticket contestato dagli stessi 'compagni' in maggioranza a Palazzo Marino. La sinistra parla tanto di politiche green, di incentivare l'uso dei mezzi pubblici e poi aumenta il costo dei biglietti per la seconda volta in tre anni e mezzo. Già nel luglio 2019, infatti, la Giunta Sala aveva approvato un aumento importante del costo del biglietto, passato da 1,50 euro a 2 euro. Ora, dopo tre anni, un'ulteriore batosta con il ticket che lievita fino a 2,20 euro. Non ci stupiremmo se, di questo passo, entro la fine della legislatura il prezzo del biglietto superasse i 2,50 euro grazie alla lungimiranza green della sinistra". "Ricordiamo che lo stesso consigliere di maggioranza Carlo Monguzzi, ex Pd, ha dichiarato che 'in un momento in cui si chiede con Area B di non usare l'auto, ma metrò e bus, aumentare il prezzo del biglietto è la cosa più sbagliata che si possa fare' – continuano gli esponenti Fd'I-. Dello stesso tono sono i commenti di altri consiglieri di maggioranza, ma nulla può fermare la Giunta Sala. Nemmeno i dati del bilancio Atm del 2022 che mostrano ricavi superiori alle previsioni proprio dalla vendita dei biglietti, pari a 80 milioni di euro. È evidente che i veri problemi di bilancio di Atm, vengono da molto lontano, a cominciare dallo sforamento dei costi per la realizzazione della linea metropolitana M4, avvenuto ben prima del Covid".(Com)