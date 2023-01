Roma: coppia litiga in strada a Tor Bella Monaca e si scaglia contro carabinieri, arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono scagliati contro i carabinieri intervenuti per evitare che si picchiassero ma poi sono stati loro stessi aggrediti. È accaduto questa notte in via Santa Rita da Cascia nel quartiere romano di Tor Bella Monaca dove i militari della stazione sono stati chiamati per una violenta lite tra una coppia. Arrivati sul posto, i due militari sono stati prima aggrediti verbalmente dalla donna, poi anche fisicamente dal compagno di lei e da altre due persone di cui uno 17enne. L’arrivo di altre volanti è servito per riportare l’ordine ma non senza difficoltà. Alla fine tre persone sono state portate in caserma mentre uno degli uomini adulti si è dileguato. Al termine degli atti, la donna e un uomo sono stati arrestati per lesioni e minacce a pubblico ufficiale, mentre il minorenne e il secondo uomo sono stati denunciati.(Rer)