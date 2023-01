Centrodestra: Berlusconi, partito repubblicano prossimo passo per bipolarismo italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- L'idea del partito repubblicano come negli Stati Uniti "è un mio sogno dal 1994, un contenitore nel quale il centro liberale-cristiano e garantista e la destra democratica possono stare insieme con pari dignità e un progetto comune. Penso sia il prossimo passo per un'assetto bipolare del Paese, che è quello migliore per una vera democrazia". Lo ha detto Silvio Berlusconi in una intervista a Newsmediaset. "Non sarà per domani ma l’unità del centrodestra in Italia è scritto nel cuore e nella mente di molti italiani", ha aggiunto.(Rin)