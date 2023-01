Trasporti: De Corato, Stazione MM di San Donato porto franco di spacciatori, ma Sala chiede sovrapprezzo del biglietto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come mostrano le denunce di numerosi cittadini, la stazione della Metropolitana di San Donato continua a essere un porto franco di spacciatori e tossicdipendenti da diverso tempo nonostante le mie ripetute denunce, e del consigliere Guido Massera, in merito". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato in merito alla situazione della stazione MM di San Donato. "Mi domando con quale faccia il sindaco Sala possa chiedere un sovraprezzo al biglietto Atm - prosegue - quando i cittadini (e i dipendenti Atm) sono costretti a utilizzare la metropolitana in queste condizioni. Probabilmente, viste le politiche pro-cannabis e droghe leggere, il sindaco Sala considera gli spacciatori in prossimita delle stazioni un servizio in piu da far pagare ai cittadini".(Com)