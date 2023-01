Cina: Berlusconi, è la nostra vera insidia per il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Da molto tempo sto dicendo che la Cina è il competitore sistemico dell'occidente del 21esimo secolo. La Cina è la nostra vera insidia per il futuro". Lo ha detto Silvio Berlusconi in una intervista a Newsmediaset. "Per stare tranquilli, ha detto un leader occidentale, occorrerebbe concordare con la Cina un sistema di regole all'interno del quale sia possibile una convivenza pacifica. Ma un altro leader europeo ha chiesto a Xi Jinping: 'Nel vostro progetto espansivo ci saranno frontiere davanti alle quali vi arresterete?'. La risposta di Xi Jinping fa venire i brividi: No - ha detto - non ci sono e non ci possono essere frontiere davanti alle quali arrestarci. La nostra dottrina non ce lo consente'", ha concluso il presidente di Forza Italia. (Rin)