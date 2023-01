Ucraina-Giappone: Zelensky ringrazia Kishida per aiuti e forniture generatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è congratulato con il primo ministro giapponese Fumio Kishida per l'inizio della presidenza del G7 da parte del Paese asiatico. "Ho ringraziato il Giappone per i potenti generatori e trasformatori che aiuteranno centinaia di migliaia di ucraini a stare al caldo e con la corrente", ha scritto Zelensky su Twitter, aggiungendo di aver invitato Kishida a prendere parte all'attuazione della Formula di pace per l'Ucraina. (Kiu)