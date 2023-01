Lazio 2023: Rocca, campagna elettorale tra la gente per futuro non semplice ma luminoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via la campagna elettorale tra la gente per un futuro "non semplice, ma luminoso". "L'Epifania è una festa che segna la presenza del Divino tra gli uomini. Ed è anche una festa che chiude un periodo trascorso con le nostre famiglie e i nostri cari, in un'ottica di speranza e rinnovamento". Questo l'augurio contenuto nel videomessaggio pubblicato sui nuovi canali social dal candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Questa Epifania, per me, significa anche l'inizio di un periodo importante: l'avvio della mia campagna elettorale tra la gente, per ascoltare e programmare insieme il futuro della nostra regione. Non un futuro semplice, ma un futuro luminoso", conclude Rocca con un chiaro riferimento allo slogan annunciato dal candidato Pd e Terzo polo Alessio D'Amato. "Per un futuro semplice" è infatti il titolo del programma della coalizione di centrosinistra, che verrà presentato la prossima settimana. (Rer)