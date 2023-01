Cina: Covid, Pechino riapre i terminal per gli ingressi internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I terminal internazionali dell'aeroporto di Pechino riapriranno domenica, 8 gennaio, dopo l'abolizione delle restrizioni imposte ai passeggeri provenienti dall'estero. Lo ha annunciato oggi l'autorità portuale cinese, precisando che dopodomani riapriranno i terminal 2 e 3-E dell'aeroporto di Pechino, dai quali dall'inizio della pandemia di Covid-19 il 10 marzo del 2020 sono stati fatti convogliare gli ingressi in Cina, al fine di impedire la diffusione di nuove infezioni. Da allora, gli stranieri sono stati tenuti a trascorrere diversi giorni in quarantena in un hotel designato dalle autorità. Lo scorso 26 dicembre le autorità sanitarie cinesi hanno annunciato il progressivo abbandono delle restrizioni di quarantena imposte per Covid ai viaggiatori stranieri, smantellando a poco a poco le politiche di tolleranza zero nella gestione pandemica. Secondo la nuova regola, le persone che viaggiano in Cina dall'estero non dovranno ottenere il cosiddetto "codice verde" prima di entrare nel Paese, ma dovranno presentare un test Pcr negativo effettuato delle ultime 48 ore. Per modificare la politica in vigore, la Commissione sanitaria nazionale ha dichiarato che il Covid-19 non deve più essere considerato una malattia "di categoria A", il livello più pericoloso che richiede severe misure di contenimento, ma sarà invece considerato una malattia "di categoria B". Sulle stesse basi anche le restrizioni al traffico aereo internazionale, oggi ridotte a meno del 5 per cento rispetto ai livelli pre-pandemia negli ultimi due anni, saranno interamente revocate. (Cip)