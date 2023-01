Egitto: stasera il papa copto Tawadros II celebrerà la messa di Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa sera, papa Tawadros II, papa di Alessandria e patriarca della sede di San Marco, presiederà le cerimonie e i riti liturgici delle celebrazioni del Natale della chiesa copta ortodossa in Egitto. I riti saranno celebrati a partire dalle 19:00 (le 18:00 in Italia) nella cattedrale della natività di Cristo, costruita nella nuova capitale amministrativa. Il messaggio di Tawadros II sarà tradotto in dodici lingue, tra cui inglese, francese, tedesco, italiano, cinese, giapponese, svedese e danese. Il ministero dell'Interno ha dispiegato le forze di sicurezza e ha rafforzato la presenza della polizia intorno alle varie chiese e ai luoghi delle celebrazioni copte. (Cae)