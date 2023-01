Vaticano: Papa riorganizza vicariato con nuova Costituzione apostolica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha proceduto a promulgare la Costituzione apostolica In ecclesiarum communione, che entrerà in vigore il prossimo 31 gennaio. “Sogno una trasformazione missionaria che coinvolga integralmente le persone e le comunità, senza nascondersi o cercare conforto nell’astrattezza delle idee”, si legge nel documento pubblicato oggi. Con la nuova Costituzione Apostolica il Pontefice riorganizza il vicariato affidando ai vescovi ausiliari gli incarichi in relazione a settori, ambiti e servizi pastorali. Nel dettaglio gli incarichi saranno così distribuiti: monsignor Daniele Libanori, S.I., settore centro, ambito dell'educazione; monsignor Daniele Salera, settore nord, ambito della formazione cristiana; monsignor Riccardo Lamba, settore est, ambito della Chiesa ospitale e 'in uscita', Servizio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili; monsignor Dario Gervasi, settore sud, ambito per la cura delle età e della vita; monsignor Baldassare Reina, settore ovest, ambito dell'Amministrazione dei beni, ambito giuridico, servizio della Segreteria generale, Seminari; monsignor Paolo Ricciardi, ambito per la cura del diaconato, del clero e della vita religiosa, Ordo Virginum; monsignor Benoni Ambarus, ambito della Diaconia della Carità. Inoltre, monsignor Baldassare Reina viene nominato vicegerente dal Papa che gli assegna anche le funzioni di preposto del Palazzo Apostolico Lateranense e il compito di verificare e sottopormi gli eventuali nuovi statuti e i regolamenti inerenti: l'Opera Romana Pellegrinaggi, la Caritas, l'Opera Romana Preservazione della Fede, le Fondazioni, le Confraternite, le Arciconfraternite e gli Enti collegati al Vicariato. I direttori degli Ufficio, i membri del Consiglio per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori sono prorogati donec aliter provideatur. (Civ)