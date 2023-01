Francia: Macron, non ho "ricette miracolose" per risolvere subito i problemi della sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Emmanuel Macron ha riconosciuto di non avere una "ricetta miracolosa" per risanare in tempi brevi i problemi del sistema sanitario francese. "Simao dinnanzi ad una situazione che rischia invece di degradarsi in termini di situazione medica", ha detto Macron intervenendo da un ospedale dell'Essonne, dipartimento fuori Parigi. Macron ha riconosciuto che ci vorrà un "decennio" per vedere gli effetti delle misure previste dal governo. L'attuale situazione degli ospedali francesi non è un problema solamente economico, secondo Macron, ma "è molto più complesso".(Frp)