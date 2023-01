Vialli: Calderoli, ho il cuore gonfio di dolore, addio grande uomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta ho il cuore gonfio di tristezza e non trovo le parole giuste per esprimere il mio dolore per la prematura scomparsa di Gianluca Vialli, che segue di poche settimane quella di Sinisa Mihajlovic". Lo afferma Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, che aggiunge: "Campioni nello sport e nella vita, esempi di coraggio nel combattere la malattia continuando a lavorare, a vivere, anche a sorridere, fino all'ultimo. E come sempre in questi casi penso alla mia decennale battaglia contro il mio tumore, alle operazioni, alla sofferenza, a quello che ho passato io, alle paure che ho avuto anch'io. Addio grande uomo, addio campione", conclude. (Rin)