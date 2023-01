Serbia: presidente Vucic e premier Brnabic mandano messaggi di auguri per Natale ortodosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier serba, Ana Brnabic, ha mandato un messaggio di auguri di Natale al patriarca della Chiesa ortodossa serba (Spc) Porfirije, al clero e ai fedeli che celebrano domani il Natale ortodosso, secondo il calendario giuliano. "L'anno alle nostre spalle è stato caratterizzato da instabilità, numerose sfide e prove per il nostro Paese e per tutte le persone. Pertanto, desidero che questo Natale segni l'inizio di un anno che porterà pace, tranquillità e amore a tutti noi", ha scritto la premier nel messaggio. Il presidente Vucic ha chiamato "in momenti difficili per l'umanità" tutti i serbi "all'unità spirituale e natalizia" e ha anche lui fatto gli auguri di Natale al patriarca Porfirije, al clero e ai fedeli ortodossi del Paese. Al ricevimento organizzato per donare dei regali ai bambini serbi che vivono in Slovenia, Vucic ha detto che oggi e domani pregherà "per la pace, per la vita e la sopravvivenza del popolo serbo" e ha chiesto ai bambini presenti di preservare ovunque la lingua e l'alfabeto cirillico serbo.(Seb)