© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando decidi di affrontare l'avversario corpo a corpo. Quando dai tutto te stesso senza risparmiarti, in quel momento esatto hai già vinto. Ciao Gianluca, grazie per le emozioni che ci hai dato. Grazie per quell'abbraccio infinito in quella notte di luglio. Voglio ricordarti così". Lo scrive su Twitter la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli (Rin)