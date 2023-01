Vialli: Calandrini (Fd'I), un esempio per i giovani italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È con immenso dolore che apprendo della scomparsa di Gianluca Vialli, un grande sportivo, un combattente, come ha dimostrato la sua battaglia contro la malattia. L'Italia perde un uomo che ha saputo dare il massimo nella vita e nel lavoro; un esempio per lo sport italiano e per i giovani che in lui hanno avuto un modello positivo per affrontare la vita". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini, presidente della V Commissione Bilancio. (Rin)