Lazio 2023: D'Amato, da lavoro a salute, 5 proposte concrete per futuro semplice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavoro, ambiente, formazione, sicurezza, trasporti, salute: "sono solo alcuni dei settori sui quali punterà il mio programma e della coalizione riformista e progressista che mi sostiene per un 'futuro semplice' ". Lo dichiara in una nota il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Abbiamo cinque proposte concrete e chiare per rispondere alle nuove necessità di tutti i cittadini", spiega l'assessore uscente. Reddito di formazione, "per sostenere i disoccupati nel loro percorso, creando nuove opportunità"; "Lazio strade sicure, un piano che parte dagli interventi infrastrutturali fino alle campagne di sensibilizzazione nelle scuole". La terza proposta più volte annunciata da D'Amato è "il trasporto pubblico gratuito: giovani, under 25 e anziani over 70 liberi di spostarsi sull'intero territorio in maniera sostenibile", continua D'Amato. Poi "100 comunità energetiche rinnovabili: promuoviamo la produzione, la diffusione e l'autoconsumo delle energie rinnovabili". Infine, "innovazione 4.0: dalla parte degli imprenditori per innovare ed essere più competitivi verso le nuove sfide del futuro", conclude il candidato del centrosinistra. (Com)