Lombardia 2023: Gelmini, Moratti raccoglierà consensi anche tra chi in passato non ha votato centrodestra

- "Letizia Moratti è la candidata più vicina alla realtà lombarda è alla Lombardia profonda. Credo che al di là degli schieramenti sappia raccogliere consensi anche da parte di figure che in passato hanno avuto un percorso anche non nel centrodestra". Lo ha detto Mariastella Gelmini, vicesegretario nazionale e portavoce di Azione alla "Befana del clochard", il tradizionale pranzo stellato organizzato dai City Angels all'hotel Principe di Savoia di Milano a cui partecipano, come camerieri, i tre candidati alla presidenza della Regione Lombardia. "Il fatto che ci siano così tante adesioni del civismo - ha proseguito - è il segnale di poter allargare il confine di queste elezioni dove troppe volte l’astensionismo la fa da padrone. Questa volta credo che Letizia Moratti per la sua competenza da un lato e la sua capacità di raccogliere consenso in entrambi gli schieramenti dall’altro, possa fare la differenza e rappresentare al meglio l’eccellenza, la capacità di innovare e anche la solidarietà di questa regione". (Rem)