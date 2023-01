Energia: fonti stampa, Lukoil cercherebbe di vendere le sue attività in Romania e Moldova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera russa Lukoil cercherebbe di vendere le proprie attività in Romania e in Moldova composte da reti di distributori di benzina, depositi di petrolio e la raffineria Petrotel di Ploiesti. Lo ha annunciato l'agenzia moldava d'informazione "Mold-street.com" citando fonti del mercato. Il motivo principale del ritiro sarebbero le sanzioni imposte dagli Stati dell'Ue al commercio di petrolio russo, che colpiscono anche gli affari di Lukoil in Romania e Moldova. Tra i potenziali acquirenti, secondo le fonti, figurerebbero Shell e KazMunaiGas, compagnia nazionale del Kazakhstan che già possiede le catene di distributori di benzina a marchio Rompetrol in Romania e Moldova, nonché la più moderna raffineria del romena quella di Petromidia. (Rob)