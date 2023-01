Francia: Macron, assistenti medici saranno diecimila entro il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia gli assistenti medici passeranno da quattromila a diecimila entro il 2024. Lo ha promesso il presidente francese Emmanuel Macron, presentando le muove misure per il settore sanitario da un ospedale dell'Essonne, dipartimento fuori Parigi. Macron ha annunciato che entro giugno verrà applicata una nuova organizzazione al lavoro negli ospedali. Le strutture sanitarie saranno inoltre guidate dal personale medico e da quello amministrativo, che dovranno agire in collaborazione. Il presidente francese ha poi sottolineato l'importanza di dover "responsabilizzare" gli studenti di infermieristica e di medicina. "Circa il 30 per cento degli allievi si ritirano durante il corso di formazione e il 15 per cento fallisce alla fine. Quando apriamo 100 posti sono 55 che arrivano sul territorio" , ha detto Macron.(Frp)