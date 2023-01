Vialli: Gasparri (FI), un protagonista italiano da ricordare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un campione in campo e fuori. Un talento con la palla ma in ogni ruolo ha dimostrato intelligenza e visione di squadra. Un protagonista italiano da ricordare". Così il vicepresidente del senato Maurizio Gasparri (FI) ha ricordato sui social il calciatore Gianluca Vialli scomparso in queste ore.(Rin)