Lombardia 2023: Majorino, con appoggio di Comitato Nord Moratti si sposta ancora più a destra

- L’appoggio di Comitato Nord “credo che sia un’alleanza politica molto coerente da parte di Letizia Moratti che si sposta ancora più a destra: ci sono lì dentro leghisti che sono più a destra di Salvini”. Lo ha detto Pierfrancesco Majorino, candidato alla presidenza della Regione Lombardia per il Pd e il M5S alla "Befana del clochard", il tradizionale pranzo stellato organizzato dai City Angels all'hotel Principe di Savoia di Milano a cui partecipano, come camerieri, i tre candidati alla presidenza della Regione Lombardia. “Credo che sia un fatto oggettivamente di coerenza - ha proseguito - e che alla fine definisce ancora più nettamente il campo e come io ho sempre detto: in fondo Letizia Moratti e Fontana sono espressioni della destra in Lombardia. Io sto, evidentemente, da un’altra parte come storia e come proposta, adesso poi vinca il migliore”.(Rem)