Serbia: Nikezic (Spp), ministro Finanze si vanta di risultati economici malgrado accordo con Fmi

- Il vicepresidente del partito serbo Libertà e giustizia (Spp) Dusan Nikezic ha affermato che sebbene il ministro delle Finanze Sinisa Mali si vanti dei risultati economici della Serbia, "su 51 Paesi europei la Serbia è uno dei 5, con Armenia, Azerbaigian, Moldavia e Macedonia del Nord, che ha una sorta di accordo finanziario con il Fondo monetario internazionale (Fmi)". Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta", secondo cui Nikezic avrebbe aggiunto che "non è possibile che le finanze pubbliche del Paese siano stabili se la Serbia è costretta a chiedere all'Fmi un aiuto di 2,4 miliardi di euro per pagare i debiti futuri", poiché, come sostiene lo stesso Fondo, ha un "accesso limitato al mercato finanziario internazionale". (segue) (Seb)