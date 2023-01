Serbia: Nikezic (Spp), ministro Finanze si vanta di risultati economici malgrado accordo con Fmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante Mali affermi che "i Paesi europei sono entrati in recessione lo scorso anno, mentre la Serbia ha registrato dei record locali", secondo Nikezic il ministro è consapevole che "nei primi tre trimestri dello scorso anno la crescita media del prodotto interno lordo (Pil) nell'Unione europea è stata del 4,2 per cento, mentre in Serbia solo del 2,9 per cento" e che secondo i dati ufficiali di Eurostat, "la Serbia è il quarto paese più povero d'Europa". "Abbiamo accolto l'anno 2023 con la peggiore combinazione economica possibile: un calo della produzione industriale, dell'agricoltura e delle costruzioni, insieme al più alto livello di inflazione degli ultimi 18 anni", ha concluso Nikezic. (Seb)