Libano: Francia e Arabia Saudita lavorano per nuovo sostegno umanitario

- Francia e Arabia Saudita “stanno lavorando insieme per avviare una nuova fase di progetti attraverso la concessione di un ulteriore sostegno finanziario nel settore sanitario al Libano”. Lo ha annunciato l'ambasciata di Francia a Beirut sul proprio profilo Twitter, precisando che "il 6 e 7 dicembre 2022 si è svolta a Beirut una missione di esperti sauditi nell'ambito del monitoraggio dei vari progetti già realizzati, per un importo di quasi 30 milioni di euro". "Questi progetti rispondono ai bisogni urgenti della popolazione vulnerabile che vive in Libano nei settori prioritari della salute e della sicurezza alimentare", ha aggiunto l'ambasciata. A poco più di un anno dall'incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman il 4 dicembre 2021 a Gedda, Francia e Arabia Saudita "continuano con determinazione il sostegno fornito al popolo libanese attraverso il meccanismo di aiuto umanitario franco-saudita" . (Lib)