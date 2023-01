Lombardia 2023: Fontana, organizzeremo incontro con City Angels per sostenere persone in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Iniziativa bella nella quale noi siamo presenti. Mario Furlan (fondatore e presidente dei City Angels, ndr) ha fatto una richiesta molto importante: cerchiamo di aiutare queste persone a trovare un posto di lavoro. Noi, come Regione Lombardia, ci mettiamo a disposizione con misure in campo di formazione e ricerca. Cercheremo di organizzare un incontro, credo sia una cosa veramente importante". Lo ha detto Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia alla "Befana del clochard", il tradizionale pranzo stellato organizzato dai City Angels all'hotel Principe di Savoia di Milano a cui partecipano, come camerieri, i tre candidati alla presidenza della Regione Lombardia. (Rem)