Vialli: Musumeci, immenso dolore, campione dentro e fuori dal campo

- “Un immenso dolore. Se ne va un grande calciatore, un grande uomo che ha combattuto fino all’ultimo contro quel compagno di viaggio indesiderato che lo ha portato via a tutti gli italiani che negli anni ha fatto sognare. Un campione dentro e fuori dal campo. Non potremo mai dimenticarti. Buon viaggio Gianluca". È quanto scrive su Facebook il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. (Rin)