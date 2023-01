Energia: Shell pagherà 1,9 miliardi di euro in tasse straordinarie nel Regno Unito e Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Shell, la multinazionale britannica operante nel settore petrolifero, nell'energia e nella petrolchimica, ha rivelato che pagherà circa 1,9 miliardi di euro in tasse straordinarie nel Regno Unito e nell'Unione europea per l'ultimo trimestre del 2022. Come riporta il quotidiano "The Guardian", l'azienda ha infatti dichiarato agli investitori che dovrà affrontare un calo degli utili per l'ultimo trimestre dello scorso anno a causa dell'aumento della tassa sui profitti energetici imposta nel Regno Unito e ulteriori tasse aggiuntive dell'Ue. In totale, Shell ha dichiarato che prevede di dover pagare tra i 4,3 miliardi e i 4,7 miliardi di dollari (cioè tra i 4 e i 4,5 miliardi di euro) di tasse globali nel quarto trimestre. (Rel)