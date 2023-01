© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per la mia generazione Gianluca Vialli è stato un campione non solo per i gol della nostra adolescenza ma anche per come ha affrontato la lotta contro il cancro. Mi piace ricordarlo nella notte di Wembley abbracciato al suo amico di sempre Mancini. Che la terra gli sia lieve". Lo scrive su Twitter il leader di Italia viva, Matteo Renzi, alla notizia della morte dell'ex calciatore.(Rin)