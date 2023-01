Ucraina: Servizio emergenze denuncia bombardamento russo contro stazione vigili del fuoco a Kherson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze russe hanno bombardato una stazione dei vigili del fuoco a Kherson, dove ci sono state delle vittime. Lo ha reso noto su Telegram il Servizio statale per le emergenze dell'Ucraina, citando il direttore Serhii Kruk. "I russi hanno ancora una volta confermato di non poter essere creduti. A Kherson, un altro bombardamento contro una nostra unità", ha spiegato Kruk, aggiungendo che ci sarebbero morti e feriti, senza però fornire ulteriori dettagli. Colpire le stazioni dei vigili del fuoco "è in violazione di tutti i principi e le norme del diritto internazionale", ha aggiunto. In mattinata anche il sindaco di Kramatorsk, Oleksandr Honcharenko, aveva denunciato bombardamenti, invitando la popolazione a recarsi nei rifugi. (Kiu)