Tunisia: commissione elettorale, secondo turno elezioni legislative il 29 gennaio

- É probabile che il secondo turno delle elezioni legislative in Tunisia venga organizzato il 29 gennaio. Lo ha affermato il capo della commissione elettorale indipendente, Farouk Bouaskar, in dichiarazioni all'emittente televisiva statale, spiegando che subito dopo l'annuncio delle sentenze definitive sui ricorsi e l'approvazione del calendario elettorale, inizierà il periodo della campagna elettorale. Il primo turno delle elezioni legislative si è svolto il 17 dicembre scorso e ha visto una scarsissima partecipazione al voto dell'11,2 per cento. Alle ultime elezioni, dell’ottobre 2019, il tasso aveva superato il 41 per cento. Nel 2014, invece, la percentuale aveva toccato il 69 per cento.(Tut)