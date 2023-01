Ue: Eurostat, inflazione area euro al 9,2 per cento a dicembre, per Italia al 12,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione annua nell'area euro dovrebbe essere del 9,2 per cento a dicembre 2022, in calo rispetto al 10,1 per cento di novembre, secondo una stima flash dell'Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. Per l'Italia la stima è del 12,3 per cento, in calo rispetto al 12,6 del mese precedente. Osservando le componenti principali dell'inflazione nell'area dell'euro, si prevede che l'energia registrerà il tasso annuo più elevato a dicembre (25,7 per cento, rispetto al 34,9 per cento di novembre), seguita da generi alimentari, alcol e tabacco (13,8 per cento, rispetto al 13,6 di novembre), beni industriali non energetici (6,4 per cento, rispetto al 6,1 di novembre) e servizi (4,4 per cento, rispetto al 4,2 di novembre). (Beb)