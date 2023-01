Bce: Osnato (Fd'I), parole Patuelli su linea Crosetto, modificare modalità lotta inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aspetto con attenzione le preoccupate dichiarazioni dei consueti Soloni del 'rigorismo' italico dopo le parole del presidente Abi Patuelli pubblicate stamane! Con molta serenità Patuelli dice quello che molti esponenti del centrodestra, a partire dal ministro Crosetto, hanno chiesto in questi giorni, ovvero che la Bce modifichi la modalità di lotta all'inflazione (peraltro molto tardiva da parte loro che a settembre furono costretti a scusarsi per non aver considerato il fenomeno!) con atteggiamenti maggiormente contestualizzati alla situazione contingente". Lo dichiara in una nota Marco Osnato, presidente della commissione Finanze della Camera e deputato di Fratelli d'Italia. "La salita dei tassi di interesse, oggi, rischia di essere un limite alla crescita molto più grande rispetto al freno dell'inflazione", aggiunge. "Aspettiamo quindi che le solerti vestali dell'indipendenza, peraltro mai attaccata da alcuno, della Bce tirino le orecchie anche a Patuelli....oppure la reprimenda vale solo se questi concetti li esprime il centrodestra?", conclude l'esponente di Fratelli d'Italia. (Rin)