Ue: volume commercio al dettaglio destagionalizzato aumentato dello 0,9 per cento a novembre

- Il volume destagionalizzato del commercio al dettaglio è aumentato dello 0,8 per cento nell'area euro a novembre, e dello 0,9 per cento nell'Unione europea. Questo quanto emerge dalle stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Ue. Nell'ottobre 2022 il volume del commercio al dettaglio è diminuito dell'1,5 per cento nell'area dell'euro e dell'1,4 per cento nell'Ue. Su base annua, a novembre 2022 l'indice delle vendite al dettaglio rettificato per il calendario è diminuito del 2,8 per cento nell'eurozona e del 2,4 nell'intera Ue. (Beb)