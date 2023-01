Imprese: Massoletti (Confcommercio) in Lombardia stimato un giro d'affari di 750 milioni per i saldi invernali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la partenza di ieri giovedì 5 gennaio, con il weekend si apre il primo banco di prova per i saldi in Lombardia. Per fare una valutazione sarà necessario attendere qualche giorno, ma le premesse fanno ben sperare, anche grazie alla coincidenza con il ponte dell'Epifania che porta turisti nelle città d'arte per visitare mostre, musei e vie dello shopping. In Lombardia è infatti previsto un giro di affari di 750 milioni di euro (stime Federazione Moda Italia), oltre il 15 per cento dei 4,7 miliardi stimati a livello nazionale dall''Ufficio Studi di Confcommercio. E se in Italia l'acquisto medio per famiglia e per persona dovrebbe attestarsi, rispettivamente, a 304 e 133 euro, in regione queste cifre potrebbero salire a 320 e 145 euro. "I lombardi – dichiara il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia Carlo Massoletti - confermano di tenere particolarmente all'appuntamento dei saldi, al quale non intendono rinunciare nonostante l'inflazione incida direttamente sulla capacità di spesa delle famiglie. Questo conferma un clima di prudente fiducia, giustificato anche dalle importanti presenze turistiche". (segue) (Com)