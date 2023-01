Imprese: Massoletti (Confcommercio) in Lombardia stimato un giro d'affari di 750 milioni per i saldi invernali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'indagine di Confcommercio e Format Research evidenzia come oltre la metà (50,4 per cento) di coloro che faranno shopping durante i saldi acquisteranno in negozi fisici, mentre il 40,3 per cento attraverso canali online. Un dato che mostra come le persone spesso vincolino i loro acquisti alla fiducia verso gli imprenditori del settore e ai loro collaboratori. "A questo – prosegue Massoletti - si aggiunge il fattore esperienziale e relazionale: uscire di casa, passeggiare nella propria città, incontrare persone. In questo senso i saldi rappresentano sì un'importante opportunità di crescita economica non solo per le imprese commerciali, ma anche un'occasione per tornare a vivere i centri urbani. Per confermare e consolidare questo circolo virtuoso, dove il Terziario gioca un ruolo da protagonista, è necessario puntare sempre di più sulla rigenerazione urbana, attraverso politiche come quella sui Distretti del Commercio". (Com)