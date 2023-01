Vialli: Foti (Fd'I), grave perdita per tutti noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'altra triste notizia per il nostro calcio ed un'altra grave perdita per tutti noi. Oggi ci lascia Gianluca Vialli, campione indiscusso del calcio italiano che ha vinto tutto con la Sampdoria e la Juventus. Quell'abbraccio con Roberto Mancini nella finale degli Europei dopo il trionfo di Wembley contro l'Inghilterra, rimarrà impresso nei nostri cuori per sempre. Grazie per tutti questi momenti Gianluca. Condoglianze a tutti i suoi cari. Riposa in pace, campione. A Dio". Lo scrive su Twitter il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Tommaso Foti. (Rin)