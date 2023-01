© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio, con orario 21-6, sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in uscita per chi proviene da Tarquinia/SS1 Aurelia. Lo rende noto Autostrade che, in alternativa, consiglia di uscire alla stazione di Civitavecchia sud.(Rer)