Siria: Australia, libertà su cauzione per donna recatasi volontariamente in zone Stato islamico

- Un tribunale dell'Australia ha autorizzato oggi il rilascio su cauzione di una donna arrestata per essere entrata e aver soggiornato in zone sotto il controllo dello Stato islamico in Siria. Lo rende noto l'emittente panaraba "Al Arabiya". La polizia ha arrestato Maryam Raad, 31 anni, ieri, 5 gennaio, dopo aver ammesso di essersi recata volontariamente in Siria all'inizio del 2014 per raggiungere suo marito, pienamente consapevole che fosse un membro attivo dello Stato islamico. La polizia ha riferito che suo marito è morto in Siria nel 2018. Il tribunale ha stabilito che Raad dovrà consegnare il suo passaporto e dovrà comparire davanti alla polizia ogni lunedì. (Lib)