Regno Unito: laboristi, legge anti-sciopero è "ammissione di fallimento" da parte del governo

20 luglio 2021

- La nuova legislazione anti-sciopero del governo del Regno Unito, progettata per frenare le azioni sindacali imponendo servizi minimi in vari settori pubblici, è "un'ammissione di fallimento" da parte del governo nella risoluzione delle controversie. È quanto ha affermato oggi il Partito laborista britannico. Il ministro ombra al Tesoro, Pat McFadden, ha dichiarato all'emittente televisiva "Sky News": "Stanno ammettendo di non essere riusciti a risolvere con successo queste controversie, quindi stanno cercando una legislazione che sperano possa formare una sorta di linea di demarcazione", aggiungendo che i ministri del governo dovrebbero rispondere agli scioperi con negoziati piuttosto che con la legislazione. Ieri, il primo ministro Rishi Sunak, ha annunciato l'intenzione di imporre "livelli minimi di sicurezza" a otto settori dell'economia, tra cui il Servizio sanitario nazionale, l'istruzione e la sicurezza delle frontiere. (Rel)