Vaticano: Papa, Gesù viene a illuminare tutti i popoli e le notti dell’umanità

- “Come una stella che sorge, Gesù viene a illuminare tutti i popoli e a rischiarare le notti dell’umanità”. Lo ha detto Papa Francesco, pronunciando l’omelia per la Messa dell’Epifania. “Con i Magi, alzando lo sguardo al cielo, anche noi oggi ci domandiamo: 'Dov’è colui che è nato?' - ha spiegato il Pontefice -. Qual è, cioè, il luogo in cui possiamo trovare e incontrare il nostro Signore? Dall’esperienza dei Magi, comprendiamo che il primo 'luogo' in cui Egli ama essere cercato è l’inquietudine delle domande. L’affascinante avventura di questi sapienti d’Oriente ci insegna che la fede non nasce dai nostri meriti o da ragionamenti teorici, ma è dono di Dio”. Quindi Francesco ha evidenziato: “La sua grazia ci aiuta a destarci dall’apatia e a fare spazio alle domande importanti della vita, domande che ci fanno uscire dalla presunzione di essere a posto e ci aprono a ciò che ci supera”. (Civ)