Regno Unito: confermato per lunedì il primo lancio nello spazio dal territorio britannico

20 luglio 2021

- Si terrà lunedì il primo storico lancio di un razzo per il posizionamento di satelliti nello spazio dalla costa sud-occidentale del Regno Unito. Si tratta del primo lancio orbitale dal suolo del britannico e da qualsiasi altra parte dell'Europa occidentale. Come spiega l'emittente televisiva "Sky News", la finestra iniziale per la missione Start Me Up si aprirà alle 22:16, quando il sistema LauncherOne verrà trasportato verso il cielo dallo Spaceport Cornwall. Sarà annidato sotto l'ala di un Boeing 747 convertito e soprannominato Cosmic Girl, insieme a un carico utile di satelliti, tra cui un prototipo di fabbrica orbitante per la produzione di leghe e semiconduttori di alto valore. (Rel)