Vaticano: Papa, mettiamoci in gioco nelle sfide di ogni giorno

- Papa Francesco, pronunciando l’Omelia per la Messa dell’Epifania del Signore, ha chiesto di metterci in gioco nelle sfide di ogni giorno. “Il cammino della fede inizia quando, con la grazia di Dio, facciamo spazio all’inquietudine che ci tiene desti; quando ci lasciamo interrogare, quando non ci accontentiamo della tranquillità delle nostre abitudini, ma ci mettiamo in gioco nelle sfide di ogni giorno; quando smettiamo di conservarci in uno spazio neutrale e decidiamo di abitare gli spazi scomodi della vita, fatti di relazioni con gli altri, di sorprese, di imprevisti, di progetti da portare avanti, di sogni da realizzare, di paure da affrontare, di sofferenze che scavano nella carne”. (Civ)