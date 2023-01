Vialli: Magoni, notizia straziante che genera angoscia e tanta malinconia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da Agenzia Nova un impegno dedicato all'informazione e alla comprensione di fatti e avvenimenti" Lara Magoni

Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia

22 luglio 2021

- "È difficile trovare le parole giuste in momenti come questo: lo sconforto che avvolge l'Italia e l'intero mondo dello sport ha un impatto travolgente nelle nostre coscienze. Una notizia straziante che come poche altre genera in noi angoscia e tanta malinconia". Lo scrive sul sui profilo Facebook Lara Magoni, assessore al turismo, marketing territoriale e moda della Regione Lombardia. "Vialli - prosegue - non era solo un grande uomo, ma un impareggiabile simbolo di amore per la vita. Il suo addio è per noi impossibile da accettare e metabolizzare: perdiamo un fratello, un amico, una limpida icona lombarda, un autentico manifesto di tutti quei sani valori che rappresentano un radioso faro da seguire, cercando la via più giusta, più onesta, più virtuosa". "Ciao Gianluca, la tua testimonianza sarà in eterno una componente imprescindibile delle nostre vite. Un Requiem Eterno", conclude. (Rem)